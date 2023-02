Laudicina e Milone gol Pegazzano ’corsaro’

Vezzano

1

Pegazzano

2

VEZZANO: Rossi M., Costa (70’ Centi), Tavilla (78’ Salku), Rossi C., Rossini, Bassem (90’ Forasassi), Rera, Ferdeghini, Grassi, Maccione, Deidda. All. Tarasconi.

PEGAZZANO: Del Freo, Rovani, Dascanio, Venturotti, Subashi, Malgarotto, Caneri (65’ Liguori), Capitani (46’ Cagetti), Romeo, Laudicina, Sechi (50’ Milone - 80’ Angeli). All. Pedretti.

Arbitro: Rodio di Genova.

Marcatori: 35’ Grassi, 60’ Laudicina, 66’ Milone.

BOTTAGNA – Il Pegazzano batte 2-1 in rimonta il Vezzano e lo aggancia in classifica. Vezzanesi in vantaggio al 35’ con Grassi su assist di Maccione. In precedenza al 26’ Romeo di testa impegna Marco Rossi che si ripete al 55’ su tiro dal limite di Laudicina. Lo stesso Laudicina pareggia al 60’ su punizione. Al 66’ ospiti che ribaltano il risultato siglando il 2-1 con il neoentrato Milone che finalizza una pregevole azione corale.