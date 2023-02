L’attacco non morde

Lo Spezia di ’transizione tecnica’ parte quasi presuntuoso e alla fine raccoglie nulla secondo, più o meno, tutta la stampa nazionale. Sul Corriere dello Sport-Stadio, Pietro Guadagno scrive: "i padroni di casa a fare la partita e gli ospiti a difendersi, anche con affanno" e più avanti essi "hanno immediatamente mostrato la voglia di aggredire. Lo si è capito anche dal modulo scelto da Lorieri". In seguito tuttavia viene specificato che "quelle dello Spezia, però, erano grandi sfuriate, ma senza una vera concretezza. Di palloni, per la verità, nell’area bianconera ne sono arrivati anche diversi, ma Shomurodov si è rivelato più un attaccante di fatica che un bomber". Infine "alla prima disattenzione, lo Spezia si è fatto trovare scoperto". Su Tuttosport, Marco Bo fa un po’ eco riferendo che "i padroni di casa offrono trame di gioco migliori e più spumeggianti grazie al trio Verde-Agudelo-Gyasi, propositivo e in palla. Il problema è che davanti c’è solo Shomurodov e allora diventa dura segnare". La Gazzetta mette sul banco degli imputati "il ritorno in campo di Marchetti, assente dalla serie A da un paio di anni. Lui ne ha appena compiuti 40"… "7 minuti dopo aver ritrovato il campo non è stato reattivissimo sulla deviazione di Kean. La ruggine è sembrata ancora più evidente sul diagonale con cui Di Maria ha chiuso la partita". E dire che secondo Alex Frosio in avvio lo Spezia "è intraprendente e proiettato in avanti col 4-2-3-1". Venendo ai giornali politici, La Stampa riconosce che "lo Spezia s’inceppa all’ultimo passaggio". La Repubblica parla di "una squadra derelitta e sospesa tra un allenatore e l’altro". Sul Corriere della Sera si legge che "lo Spezia quasi comandava il gioco, arrivando a picchi del 58% di possesso palla: imbarazzante, pur se a lungo totalmente innocuo".

Andrea Catalani