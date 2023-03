L’arcolano Mulattieri fa doppietta in azzurro

Se la Nazionale di Roberto Mancini fa fatica a trovare un centravanti italiano che possa risolvere i problemi dell’attacco azzurro, l’under 21 un super centravanti lo ha trovato e ha già segnato 3 reti in 4 partite disputate.

L’arcolano Samuele Mulattieri (nella foto), ex aquotto, oltre ad essere tra i trascinatori della cavalcata del Frosinone verso il ritorno in serie A, sta diventando sempre più leader degli azzurrini di mister Nicolato che, nella recente amichevole di Backa Topola, si sono imposti 2-0 contro la Serbia. La doppietta di Mulattieri è la conferma del magic moment che Samuele sta vivendo in una stagione contraddistinta per ora da 10 gol e 4 assist nel ruolo di terminale offensivo della corazzata allestita in ciociaria dall’ex dg aquilotto Guido Angelotti.

Il suo gol con la maglia dello Spezia a Pescara nel 2018 era solo un primo segnale premonitore delle sue potenzialità manifestate in questi anni di crescita costante. Mulattieri, di proprietà dell’Inter, dopo le annate di Volendam in Olanda e di Crotone, quest’anno sta dimostrando tutto il proprio valore sotto la guida dell’ex campione del mondo Fabio Grosso e già a gennaio sono stati molti i club di serie A a chiedere informazioni al club nerazzurro. Alcune di queste società di sicuro torneranno in estate a bussare alla porta dell’Inter, su tutte l’Empoli e il Sassuolo, ma si era parlato anche di sondaggi di Udinese e Atalanta per il classe 2000.

Quel che è certo è che ora Mulattieri è pronto per la serie A e chissà se la prossima stagione non possa essere davvero quella giusta per dare un’alternativa in più all’attacco della Nazionale di Roberto Mancini, costretto a puntare sull’oriundo Mateo Retegui per colmare le grandi lacune offensive.

Per ora un sogno, da trasformare in realtà a suon di gol.

Gianluca Tinfena