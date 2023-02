L’Ape agghindata per lo Spezia dal tifoso Graziano Conchione

Ci sono tanti modi per esternare la propria fede sportiva, nel nostro caso una grande passione per lo Spezia Calcio, ma l’originalità merita di essere segnalata. Tifosissimo da sempre, Graziano Conchione persona molto nota dalle parti di Sarzana e Fosdinovo (abita a Caniparola), ma anche alla Spezia per la sua lunga militanza nella Società di mutuo soccorso di Mazzetta, ha pensato di agghindare la sua ’Apetta’, il motocarro a tre ruote, con bandiere e scritte inneggianti alla sua squadra del cuore. Sulle bandiere c’è l’emblema del club e la scritta ’Forza Speza’ in dialetto, sulle portiere e davanti c’è scritto ’A ne ghe credo’ con la A iniziale a caratteri doppi a significare la soddisfazione di tre anni fa con il raggiungimento della massima categoria calcistica.

Conchione, per rimarcare la sua incrollabile fedeltà alle Aquile ha in mente di far aggiungere al suo ’minimezzo’ altre bandiere con altre scritte in dialetto. Per ora, però, c’è una scritta in italiano: ’Mai più in C’. E c’è un’altra scritta, sul cassone, dietro. Recita, sempre in dialetto spezzino verace: ’Se te ghe freta sorpasame, a se vedemo !!!’ Dove? "Al Picco domenica prossima, curva Ferrovia. Forza Spezia, sempre e comunque", dice Graziano.