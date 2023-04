L’Antica Luni festeggia la permanenza in Prima Il team di Vatteroni ci ha creduto fino in fondo

C’è sempre una ragione per far festa. Un anno fa il ritorno sul palcoscenico del campionato di calcio di Prima e domenica è stata tanta la felicità per aver garantito la presenza in categoria anche per la prossima stagione. L’Antica Luni ha vinto col punteggio di 3-1 lo spareggio contro il Pegazzano che chiude così il proprio campionato all’ultimo posto solitario. Per l’Antica Luni si è trattato dunque di un traguardo importante. Qualche anno fa infatti il salto dalla Seconda durò una sola stagione, invece il team presieduto da Mattia Casani può iniziare a pensare a come lavorare per affrontare il prossimo impegno con minor sofferenza. Nonostante le difficoltà incontrate però i ragazzi del tecnico Ivan Vatteroni non si sono mai fatti prendere dallo sconforto lottando almeno per agguantare la chance dello spareggio. L’opportunità è arrivata e la vittoria in rimonta ottenuta nello spareggio disputato al "Tanca" contro il Pegazzano è stata festeggiata da tutto il gruppo.