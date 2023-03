Landini Lerici tiene testa alla capolista

La Gino Landini Lerici sfiora contro la capolista Aurora Chiavari la terza vittoria di fila nella fase ’a orologio’ della Serie D ligure di pallacanestro maschile. Partita di carattere dei lericini nonostante un paio di assenze e primi 2 quarti del match in parità nei parziali, 17-17 e 37-37, a dimostrazione dell’equilibrio. Sprint biancorosso a partire dal terzo quarto, sino ai 17 punti di vantaggio a 7’ dalla fine, purtroppo poi crollo dei locali nel finale, fra spossatezza per lo sforzo e zona-press dei chiavaresi, finché l’Aurora la spunta di due punti: 77-75 (per la cronaca 18-12 e 20-28 gli ultimi due parziali). Complimenti ai suoi atleti ad ogni modo, al termine, da parte di coach Marco Pedrini ai suoi ragazzi che peraltro mantengono ancora qualche speranza di playoff. A proposito questi i loro punteggi individuali: Giananti D. 12, Tripodi 14, De Ferrari 15, Benevelli 3, Giambrocono 5, Spadoni 4, Converso 2, Giananti L. 2, Rocchi 2, Santacroce 5. Nel frattempo, torna al successo il Follo nel big match 96-84 spese della New Basket Ponente; Ospedaletti-Bvc S. Remo 94-54 e Villaggio-Valpetronio 46-37 gli altri due score nella giornata. Classifica: Aurora punti 24, New Basket 21, Follo 20, Villaggio 18, Valpetronio 16, Landini e Ospedaletti 12, S. Remo 2.