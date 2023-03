Landini Lerici contro la capolista Le giovanili vanno a gonfie vele

La Gino Landini Lerici dopo il bel successo per 97-48 al PalaBiagini sulla Bvc Sanremo, sogna la terza vittoria di fila nella cosiddetta “fase a orologio” del campionato di Serie D regionale ligure di pallacanestro, impresa però alquanto ardua, poiché i biancorossi devono ricevere oggi alle ore 18 la capoclassifica Aurora Chiavari: incontrate le squadre che hanno terminato dietro di loro la “regular season” infatti, i lericini devono ora affrontare quelle finite davanti a cominciare appunto dalla leader. Questi i punteggi individuali dei biancorossi contro il Sanremo: Converso 11, Spadoni 8, Gianbrocono 12, Giananti D, 15, Giananti L. l2, Santacroce 2, Benevelli 3, Coari 16, Tripodi 6, Travaglio 14, Rocchi 12, De Ferrari 6. Nel frattempo, oltre a puntare ai playoff, la Landini Lerici si sta facendo valere pure sul fronte giovanile, per cominciare l’Under 17 ha fatto un bel passo avanti nella sua fase a orologio ricevendo e battendo per 53-41 la Virtus Genova. Vittoriosa infine la stessa Under 19, per 76-57, pure in casa sul Villaggio e con ciò passa matematicamente alla 2ª fase del campionato di categoria questa squadra che era stata messa insieme un po’ all’ultimo momento. Encomio da coach Ricci a tutti, da Rocchi e Audas e da Simoni a Valeriano, da Drago a Battistelli, sino agli ultimi arrivati. Società ovviamente soddisfatta.

Da parte sua tenta il ritorno al successo in D il Follo che, sempre oggi alle ore 20, riceve al Palasprint spezzino la New Basket Ponente vicecapolista.

Andrea Catalani