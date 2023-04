Landini Lerici batte il San Remo Iniziano bene i play out di serie D

Giorni beati per la Gino Landini Lerici, che avvia con vittoria molto netta i play out per la permanenza in Serie D maschile di pallacanestro, mentre continua a farsi valere sul fronte giovanile. La prima squadra infatti ha ricevuto e battuto per 72-58 (20-21 16-9 12-19 24-9 i parziali) la Bvc San Remo al Palabiagini lericino (nella foto).

Questi i punteggi individuali dei biancorossi allenati da mister Marco Pedrini: Benevelli 6, Travaglio 3, Tripodi 19, Santacroce 0, Giananti L. 7m Giananti D. 4, Spadoni 20, De Ferrari 10, Auzas 0, Rocchi 3. Ora ci vuole il ritorno a S. Remo poiché si gioca al meglio delle tre gare.

Nel frattempo l’under 17 ha ospitato e sconfitto 63-40 sempre al “Biagini” l’Auxilium Genova, rinforzando il proprio 3° posto nella fase ’a orologio’ del campionato di categoria, in attesa dei playoff. Questi i ragazzi messi in campo da coach Gabriele Ricci; Filorizzo, Lazzini, Bodini, Andreani, Gramolazzo, Russo, Sammartano, Cabano, Nardi, Aricó, Biasiol e Bombardi.

Andrea Catalani