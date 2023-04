L’acuto di Giannessi Vittoria in Croazia

Il tennista migliarinese Alessandro Giannessi è tornato a vincere un Challenger dopo quello che si era aggiudicato nel 2019 a Vicenza. Stavolta lo spezzino s’è imposto a Zadar (Croazia) battendo in finale l’austriaco Sebastian Pner per 6-4 5-7 7-6 e risalendo così alla posizione numero 216 nella classifica mondiale dell’Atp (Association tennis professionals). Qualche anno fa, però, era arruivato in 84ª posizione, e chissà che quest’ultima affermazione non sia il primo segnale di una nuova giovinezza del classe 1990, magari con il suo speciale portafortuna, il figlio Lorenzo di due anni e mezzo, e naturalmente la moglie Francesca. "È la mia prima vittoria – ha commentato con orgoglio Alessandro – da quando sono diventato papà". In vista del successivo impegno in Portogallo, ad Estoril, Giannessi s’è allenato al Circolo tennis Spezia col 19enne giapponese Shintaro Mochizuki e a Davide Sanguinetti, già giocatore in Coppa Davis qualche anno fa. Mochizuki, 270 al mondo, è stato campione mondiale Juniores e in tale categoria ha vinto Wimbledon, arrivando in semifinale a Parigi.

Intanto sabato ricco di vittorie per le squadre del Ct Spezia impegnate nelle varie categorie. La squadra ‘Suzanne Lenglen’ di Coppa Italia Tpra si aggiudica 3-0 la finale contro il Ct Follo e, dopo essersi qualificata con una giornata di anticipo per i campionati regionali, si laurea campionessa provinciale: a comporla Roberta Ribolla, Alessandra Pietrelli, Giorgia Mori e Costanza Corbani. L’Under 16 femminile formata da Valentina Scalari e Sophia Vittori vince 2-1, giocando in casa contro il Lunimare. L’Under 14 maschile, in trasferta a Finale Ligure, vince 2-1 contro il forte Ct Finale. Infine al circolo di San Venerio, da sabato al 29 aprile seconda tappa (premi offerti da Head e comitato ligure della Fit) per la categoria Under 12 maschile e femminile dello Slam by Head 202223, circuito giovanile con master finale.

Marco Magi