La Velocior chiude in bellezza Special Olympics da applausi

Con i ‘Play the Games Canottaggio’ di Venezia si chiude l’attività della Canottieri Velocior La Spezia nel calendario nazionale Special Olympics Italia. "Un anno di successi, divertimento, emozioni, abbracci", come ricorda Pino Cocco referente del settore Canottaggio Speciale della società. Nella prima giornata, con imbarcazione Gig quattro di coppia, presenti i team Reale Società Canottieri Tevereremo, Circolo Canottieri Lazio Roma, Canottieri Armida Torino, Canottieri Adria Trieste. Dopo le batterie preliminari, nelle finali il sodalizio spezzino presieduto da Domenico Rollo, ha conquistato la medaglia d’oro con Leonardo Lancia, Lorenzo Bonati, Francesco Vedovi e Gigi Pich con al timone Pino Cocco, mentre Francesco Nieri, Marco Cardinali, Pino Cocco e Gigi Pich con al timone Cinzia Riccobaldi si sono piazzati al secondo posto; e medaglia d’argento anche per le ragazze biancoazzurre Elisa Mastrini, Alessia Bono, Lucia Sortino e Cinzia Riccobaldi, timonate da Gigi Pich, con un buon quarto posto per l’armo spezzino composto da Luca Tedeschi, Andrea Ciancio, Cinzia Riccobaldi e Gigi Pich, con al timone Pino Cocco. Nella seconda giornata la cerimonia di apertura ufficiale sul red carpet davanti al Palazzo della Biennale internazionale del cinema e ad aprile la sfilata per la Canottieri Velocior, il capodelegazione Massimo Tallini.

L’ultimo giorno le finali di indoor rowing singolo e staffette per società: medaglia d’oro per Andrea Ciancio, Francesco Nieri ed Alessia Bono, argento per Leonardo Lancia, Michael Marangone, Aurora Maggiani, Marco Cardinali, e bronzo per Lorenzo Bonati ed Elisa Mastrini, buon quarto posto per Luca Tedeschi. Nella staffetta maschile quattro per un minuto, medaglia d’oro a Francesco Nieri, Marco Cardinali, Andrea Ciancio e Francesco Vedovi, nel femminile argento per Alessia Bono, Elisa Mastrini, Cinzia Riccobaldi e Lucia Sortino, nella staffetta mista quarto posto per Michael Marangone, Leonardo Lancia, Mariella Andreoni e Ivano Marangone. "Tantissime medaglie per i nostri atleti – commenta Riccardo Mazzoni, responsabile tecnico della Canottieri Velocior – . Ringraziamo tutta la società, il direttore di sede Riccardo Valori, tutti i tecnici e i volontari, le istituzioni locali, con un plauso particolare alle famiglie che, con noi, condividono il progetto sportivo".

Marco Magi