La Tarros Spezia crede ancora nei play off di C Gold Oggi al PalaSprint deve battere il Costone Siena

Bisogna ripartire dall’atteggiamento di Quarrata. Determinato, a dispetto di un clima che le tre sconfitte su 4 gare avevano rabbuiato e non poco e su cui l’infermeria, piena, ci aveva messo un altro bel carico. La davanti hanno leggermente rallentato il passo ed anche se il divario dalle prime 3 resta consistente, il 4° posto, occupato dalla Virtus Siena a cui si farà visita nell’infrasettimanale tra un mese circa, resta a soli due punti. Insomma la partita della promozione diretta resta ancora aperta per la Tarros Spezia, ma il pertugio resta stretto. Oggi contro Costone Siena vediamo se i buoni propositivi di vivere alla giornata saranno messi in pratica ma di squadre senesi che vengano a fare una passeggiata non ne conosciamo, non è proprio nel loro Dna tanto che solo 15 giorni fa hanno espugnato il parquet della capolista Castelfiorentino, e questo campionato, livellato verso l’alto, si conferma difficile e competitivo, dove squadre materasso non esistono. Coach Scocchera deve fare ancora a meno di Steffanini (lesione di 3° grado alla coscia, probabile rivederlo tra almeno tre settimane), recupera Bolis, deve però registrare l’infortunio al polso sinistro di Tedeschi che è caduto malamente nell’allenamento di martedì. Ieri il ragazzo ha provato con una vistosa bendatura ed oggi dovrebbe andare comunque a referto. "Dobbiamo vivere alla giornata – commenta il ds Maurizio Caluri – solo così potremmo trovare quella continuità nei risultati che finora non c’è stata". Palla a due alle 18 al PalaSprint, arbitrano Emanuele Orlandini di Livorno e Francesco Marabotto di Pisa.

G.S.