La Tarros Spezia ce la mette tutta Soffre ma batte il Costone Siena

TARROS SPEZIA

75

COSTONE SIENA

73

TARROS SPEZIA: Bolis 8, Ramirez 10, Marrucci 7, Gaspani ne, Steffanini ne, Vignali 13, Fazio 6, Pietrini ne, Seskus 13, Sacchelli ne, Balciunas 18, Tedesci. All. Scocchera. TL: 1617.

COSTONE SIENA: Maksimovic 10, Juliatto, Picchi ne, Angeli, Terrosi 10, Bianchi 6, Pisoni 8, Piattelli ne, Mengue 10, Bruttini 29, Speri ne, Maggiorelli ne. All. Ricci. TL39.

Arbitri: Emanuele Orlandini di Livorno e Francesco Marabotto di Pisa.

Parziali: 22-17, 39-40, 58-53.

Note: fallo tecnico a Balciunas (43-50, 24°). Espulso Angeli (39-48, 23°).

LA SPEZIA – Con le unghie, i denti e tutto quello che ne viene fuori. La Tarros torna a vincere davanti al pubblico amico. Lo fa con fatica al termine di un match complicato e terribilmente duro. Due punti che consentono di restare sempre agganciati alla zona play-off e sperando in tempi migliori, soprattutto in fatto di infortuni e sintomi influenzali (Seskus e Tedeschi durante il match): da quando è stato ceduto Menicocci, che avrebbe trovato poco spazio, ecco gli infortuni a Steffanini e Tedeschi che limitano e parecchio le rotazioni nel reparto lunghi obbligando Fazio e Vignali agli straordinari. Tedeschi viene anche rischiato da coach Scocchera ,ma giusto il tempo di un paio di giri di lancette. Gara equilibra con la Tarros che prende un piccolo abbrivio (18-12, 8°) ed è ancora +6 (29-23) al 13°. Costone non molla, mai ribaltando l’inerzia soprattutto dopo l’intervallo lungo (39-48, 22°) con la tripla di Bruttini. La Tarros fatica ma come una formichina torna in gara, dal 41-50 del 23° piazza un parzialone di 14-0 che scrive tutta un’altra storia. Ancora +9 per i bianconeri (67-58, 35°) che ora giocano col freno a mano tirato. Ospiti a -1 (70-69, 38°) ma la tripla di Ramirez fa esplodere il PalaSprint. Costone ci prova fino all’ultimo con Bruttini, ma non c’è più tempo.

G.S.