La Tarros Sarzanese si illude dopo il pari di Barattini

MOLASSANA

2

Tarros Sarzanese

1

MOLASSANA: Bulgarelli, Altamore, Tripi, Rapetti, Marchesini (84’ Pongiluppi), Calcagno, Stilo, Broso, Peirotti, Menini, Praglia (88’ Mangiatordi). All. Schiazza.

TARROS SARZANESE: Stano, Chiappini, Neri (53’ Caleo), Cristiani, Lanterna, Casciari, Barattini, Bergitto (50’ Marrani), Tonazzini, Fabiani, Larcombe. All. Fanan.

Arbitro: Padula di Novi Ligure.

Marcatori: 5’ Menini, 69’ Barattini (rigore), 76’ Tripi

MOLASSANA – La Tarros Sarzanese perde quota non riuscendo a trovare punti per la tranquillità nella sfida contro il Molassana. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 5’ con una bella azione di Menini che dopo lo scambio con il compagno ha superato il portiere in uscita. Ma la Tarros Sarzanese era riuscita a raggiungere il pareggio in avvio del secondo tempo grazie al calcio di rigore segnato da Barattini. La rete del successo dei genovesi è arrivata al 76’ con il colpo di testa di Tripi.