La Tarros sale sull’ottovolante Valdarno battuto, ora il rush finale

Tarros e Valdarno fanno a chi difende meno, è tutto un corri e tira e la differenza la fa la qualità offensiva dei bianconeri (ben 17 triple si contano alla fine) che ha in Balciunas l’elemento più ‘audace’ con 28 punti nei primi 30’ di cui 5 triple seguìto a ruota da Vignali. Dicevamo della difesa dello Spezia che si è presa un giorno di vacanza (Ramirez in panca per 40’ per un risentimento) tant’è che Valdarno che fino a ieri aveva un media di 69 punti a gara nelle 13 trasferte fin qui disputate (e mai vinte) ne aveva già messi a segno 68 in 30’. Ciò nonostante arriva l’ottava vittoria consecutiva che stante il tonfo di Prato a Castelfiorentino consegna il 2° posto solitario ai ragazzi di coach Scocchera a tre turni dalla fine della stagione.

Abbiamo visto e preso nota che non c’è nulla di scontato in questo finale pirotecnico di campionato, ed ora i bianconeri sono attesi da due trasferte a dir poco insidiose, domenica ad Agliana per chiudere ad Arezzo, ed in mezzo l’unica gara casalinga contro Prato (ora addirittura quinto). Servono almeno 4 punti ma basilare diventa la gara contro Prato.

G.S.