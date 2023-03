La Tarros non si ferma più Vince a Siena e ’vede’ la B

VIRTUS SIENA

68

TARROS SPEZIA

74

VIRTUS SIENA: Paunovic, Berardi 2, Bartoletti, Banchero 13, Dal Maso 15, Bianchi 2, Ricciardelli, Olleia 16, Costantini, Calvellini, Laffitte 20. All. Franceschini. TL: 612.

TARROS SPEZIA: Bolis 4, Ramirez 5, Marrucci 2, Gaspani ne, Vignali 19, Fazio, Morillo, Seskus 21, Balciunas 19, Tedeschi 4. All. Scocchera. TL: 711.

Arbitri: Marco Corso di Pisa e Lorenzo Nocchi di Vicopisano.

Parziali: 18-14, 33-40, 54-54.

SIENA – Vince, ancora, e soffrendo tutto quello che c’è da soffrire. Perché solo così si riesce a portare a casa un successo che può veramente diventare il 2° decisivo spartiacque della stagione, dopo quello di domenica scorsa contro Cecina. A Siena, nello scontro diretto contro la Virtus, la Tarros si appropria del 5° referto rosa consecutivo in un mese, svoltando completamente in campionato e riappropriandosi così del proprio destino. Infatti a 6 turni dalla conclusione della stagione regolare della C Gold Toscana, i bianconeri di coach Scocchera sarebbero promossi direttamente nella B Interregionale essendosi messi dietro Virtus Siena ed Olimpia Legnaia (che tra l’altro si affrontano proprio tra due giorni, sabato, in casa dei fiorentini i quali ieri hanno perso di misura a Cecina). Ma guai a pensare di aver già risolto la pratica promozione. Anzi.

Il calendario che propone trappole e relative sorprese ad ogni turno, non aiuta e forse è meglio così per evitare rilassamenti e distrazioni che complicherebbero e non poco il cammino e renderebbero vano l’enorme sforzo compiuto da Fazio e compagni nell’ultimo mese. Siena, priva di Imbrò e Costantini deve fare a meno per infortunio anche di Bartoletti dopo 4’, eppure la Tarros non parte benissimo in attacco (11-0, 5°), sbloccandosi solo con la tripla di Vignali e riuscendo poco alla volta a rientrare in partita. Un’altra tripla, questa volta di Balciunas firma il primo vantaggio (24-25, 15°) dei bianconeri trovando così maggiore fiducia, ed ancora le triple di Balciunas e Seskus alimentano il primo vero vantaggio della Tarros che va al riposo lungo avanti di 7: 33-40. Siena non molla e riapre il match che diventa ancora più intenso. Si fa fatica ad entrare nel pitturato e ci vogliono così due invenzioni di Vignali da oltre l’arco ed un semigancio in area a ridare fiato e sostanza alle ambizioni bianconere: 58-65 al 35°. Siena si riporta a -1 (66-67) ed allora è Seskus ad inventarsi una tripla con le mani in faccia dell’avversario che ammazza ogni velleità senese che poi va al fallo sistematico. Domenica si torna al PalaSprint: ospite Altopascio.

G.S.