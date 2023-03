La strada è giusta Ma guai a distrarsi

Il week-end che nei pronostici dei veronesi doveva portare all’aggancio, si è concluso invece con il +5 delle Aquile. E’ vero che nel calcio non c’è nulla di scontato e proprio per questo lo Spezia non deve distrarsi, perché la salvezza è ancora ben lontana dall’essere conquistata. Certamente i bianchi andranno alla sosta per gli impegni delle nazionali in vantaggio sul Verona, ma di quanti punti lo diranno le partite del prossimo turno che vedono, sempre sulla carta, gli scaligeri favoriti. Ma lo Spezia che contro l’Inter ci ha messo il cuore e la testa, non partirà certo battuto in partenza sul campo del Sassuolo, che pur ha espugnato l’Olimpico.

Andando bene a guardare, con la classifica attuale lo Spezia ha già strappato 7 punti alle prime otto (le vittorie con Inter e Torino e il pareggio con l’Atalanta). Aveva fatto meno Motta che si era fermato a 6 con i successi al Maradona e a San Siro col Milan, mentre Italiano era arrivato addirittura a 12. E c’è un altro dato rilevante, lo Spezia è diventato cinico in fase di realizzazione: due tiri nello specchio della porta e due gol a Udine, lo stesso nella partita di venerdì contro l’Inter: la traversa di Agudelo, infatti, è scaturita da un cross deviato da Acerbi.

Massimo Benedetti