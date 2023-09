La Spezia: Sturlese ed Emrul alzano la coppa al Torneo di Badminton

Oltre 30 partecipanti in 4 tornei: la seconda edizione del torneo del Badminton La Spezia al Parco dei Conigli di Rebocco bissa il successo dell’anno scorso, e conferma lo sport del volano come solida alternativa a tennis e padel nella nostra provincia. Oltre alle 3 categorie consuete, si è aggiunta una categoria dedicata ai più giovani, under 13. Tra gli uomini nel singolo si è imposto Islam Emrul, confermando il titolo 2022, dopo aver superato in finale Filippo Lubrano. Terzo posto per Leonardo Angiolini e Ruhel Chowdhury. Tra le ragazze affermazione per Natasha Sturlese, che in finale si è imposta su Francesca Battini. Il campione dei singoli ha portato a casa anche il titolo del doppio, in coppia con Aligi Rosa, vincitori nella finale sul duo Lubrano-Kumkum. Tra i più giovani, porta a casa la coppa David Guadalupi che batte in finale Ashley Marchesin. "Una bellissima serata che conferma come il lavoro con le scuole stia dando i suoi frutti – commenta il presidente del club, Jeff Lubrano – in autunno torneremo a spostarci nella palestra dell’oratorio Don Bosco di via Roma".