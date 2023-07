La Spezia accelera, De Winter o Curto per la difesa

Eduardo Macia sta accelerando per l’arrivo in maglia bianca di un difensore, fondamentale nell’economia della squadra dopo il grave infortunio di Wisniewski. Un’operazione che potrebbe essere indipendente dalle uscite di Nzola (Fiorentina in pole position, ma anche club inglesi) e Holm. Per quest’ultimo si continua a trattare con la Juve su una base di 15 milioni, una somma che potrebbe scendere in caso di accordo per l’arrivo in maglia bianca del difensore belga De Winter, lo scorso anno all’Empoli. L’alternativa, come già scritto, è Marco Curto del Sud Tirol. Intanto, come anticipato ieri da La Nazione, Macia ha piazzare il centrocampista Kornvig al Cittadella, cessione a titolo definitivo che contribuisce ad alleggerire un po’ il bilancio. Occhi puntati poi sul portiere, con Dragowski ancora in bilico viste le attenzioni a lui riservate dal Nantes.

Fabio Bernardini