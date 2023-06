La salvezza passa dallo spareggio "Pronti a una grande prestazione"

di Fabio Bernardini

Vita o morte, in senso sporitivo di intende. Questa sera, al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, le Aquile proveranno a continuare a volare alto, in quei cieli della Serie A agognati e inseguiti per anni. Lo spareggio salvezza di Reggio Emilia contro il Verona (il via alle 20,45, arbitra Orsato) decreterà, senza appelli, il destino dei bianchi al termine di un campionato tribolatissimo, con tanti errori nel percorso commessi fin dalla scorsa estate. Tante le recriminazioni per non aver conquistato la salvezza diretta (8 i punti persi negli ultimi minuti di gara), ma anche consapevolezza che i 31 punti totalizzati dai bianchi nel corso della regular season, con 31 gol realizzati e 62 subiti, sono davvero troppo pochi per sperare in qualcosa di più. Gli Aquilotti dovranno ripartire da questi dati realistici, accantonando recriminazioni, alibi o, peggio ancora, soffermandosi sui 9 punti di vantaggio dal Verona dilapidati strada facendo (6 nella gestione Gotti, 3 in quella di Semplici). Sarebbe un errore gravissimo arrivare allo spareggio di stasera privati di entusiasmo per quello che poteva essere e non è stato. "Sarà la testa a fare la differenza" ha confermato mister Semplici. Necessario resettare e mettere in campo cuore, grinta, sudore, in aggiunta a "fiducia e consapevolezza" evocate dal tecnico aquilotto. Ci si giocherà tutto in 90 minuti e, in caso di parità, ai rigori: una formula che non premia la squadra che, negli scontri diretti, ha avuto la meglio, nella fattispecie lo Spezia. Sul fronte tecnico la formazione aquilotta arriva all’appuntamento che vale una stagione non in condizioni ottimali. Quattro le assenze pesantissime: Bastoni, Holm (infortunati), Amian, Gyasi (squalificati), cui si aggiungono gli indisponibili Beck, Moutinho, Sala, Caldara, con Agudelo e Ekdal non al meglio e Maldini in dubbio fino all’ultimo. Mister Semplici, a riguardo, non ha accampato scuse: "Ho una squadra di uomini veri, chi ci sarà farà una grande prestazione per ottenere il risultato che meritiamo". In porta tornerà Dragowski, che ha recuperato dall’infortunio, con le conferme di Wisniewski, Ampadu e Nikolaou centrali. Il problema maggiore riguarderà la sostituzione dell’esterno destro stante le squalifiche di Amian e Gyasi. Per il ruolo si candidano Ferrer o Zurkowski. In cabina di regia troverà spazio sposito, supportato ai lati da Bourabia e Ekdal (o Zurkowski se sarà impiegato Ferrer alla destra), con Reca ‘quinto’ di sinistra. In attacco spazio a Nzola e Verde.

Nella foto: un duello fra Ekdal e Gaich in Spezia-Verona