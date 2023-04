La Rainbow vince il recupero E consolida il primo posto

ON COGORNO

1

RAINBOW SPEZIA

3

ON VOLLEY COGORNO: Sistini 1, Sciutto 8, Popescu 3, Carniglia 6, Fazzini 14, Solimano 12, Barzaghi 0, libero Messina; n.e. Assarini e Canepa. All. Costantin.

RAINBOW LA SPEZIA: Zonca 15, Ciappei 27, Chernyshova 8, Guidi 6, La Mattina 4, Cuffini 3, Antiga 9, libero Pilli; n.e. Pugliese, D’ Antonio 1, Grispo e Tartaglia. All. Merello.

Arbitro: Dodi.

Parziali set: 25-23 in 26 minuti 20-25 in 24’ 13-25 in 20’ 15-25 in 21’.

COGORNO – La Rainbow Spezia (nella foto) vince il recupero di 1ª Divisione femminile di pallavolo disputato giovedì in casa dell’On Cogorno e rinforza il primo posto in classifica.