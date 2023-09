La Primavera riparte dall’Entella

La Primavera aquilotta di mister Beppe Vecchio è stata inserita nel girone del campionato Primavera 2 con Ascoli, Perugia, Benevento, Bari, Cosenza, Napoli, Crotone, Virtus Entella, Monopoli, Cesena, Palermo, Salernitana, Pisa, Pescara e Ternana. Gli Aquilotti esordiranno al ‘Ferdeghini’ sabato 16 settembre ospitando la Virtus Entella, per poi sfidare il Cesena in Romagna e, alla terza giornata, il Palermo tra le mura amiche. A seguire i seguenti match: Bari-Spezia, Spezia-Monopoli, Spezia-Napoli, Benevento-Spezia, Spezia-Ternana, Cosenza-Spezia, Perugia-Spezia, Spezia-Pescara. Aria di derby il 16 dicembre quando i bianchi incontreranno il Pisa in terra toscana. Chiuderanno il girone di andata la partita contro l’Ascoli sul campo di via Melara, il match contro la Salernitana in Campania e la gara contro il Crotone al ‘Ferdeghini’. Trenta, in totale, le gare previste per le Aquile, l’ultima delle quali si disputerà il 18 maggio. Ovviamente vi saranno i playoff e playout per la promozione al campionato Primavera 1 e la permanenza nel campionato Primavera 2.

Fabio Bernardini