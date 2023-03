La media di Santo Stefano sul podio nella gara regionale di campestre

Gli alunni di Santo Stefano si sono dimostrati abili atleti. Si sono svolti i campionati studenteschi e gli alunni del Comprensivo di Santo Stefano di Magra delle classi seconde e terze delle medie hanno corso una distanza di due km, in quanto rientrano nella categoria cadetti. Dopo aver vinto la classifica a squadre della fase provinciale, svoltasi a dicembre al campo Montagna della Spezia, la squadra del comprensivo accompagnata dal professore Centofanti si è qualificata per la fase regionale, svoltasi al campo Angelo Lagorio ad Imperia, arrivando secondi ad un passo dalla fase nazionale. Un tempo tali giochi erano chiamati giochi della gioventù scolastici, gare e tornei di varie discipline sportive organizzati annualmente dal Miur, e la prima gara dell’anno è stata la campestre che anticamente era denominata cross country podistico; una specialità sia maschile che femminile dell’atletica leggera in cui si corrono distanze su fondo sterrato o erboso e su percorsi che variano da uno a più giri, in base a determinati canoni quali l’età e il sesso. Per questa gara si creano due classifiche, una va a premiare gli atleti che concludono per primi il percorso a livello individuale, un’altra va a premiare la scuola avente più alunni arrivati nei primi posti, creando così una classifica a squadre. Ogni scuola può partecipare con quattro atleti, gli alunni del comprensivo santostefanese si sono distinti, i quattro della squadra cadetti Francesco Privitera classe 3A, Niccolò Savria 3 C, Federico Carnovale 3 C e Davide Tinfena 2 C.