La lotta per la salvezza ora si è allargata

Un weekend trionfale, a coronamento di un’impresa straordinaria. I cinque punti dello Spezia di Semplici nelle ultime tre giornate stanno creando scenari impensabili fino a poche domeniche fa. Non solo perché il vantaggio sul Verona sale a +5 dopo il pari gialloblù contro il Monza, ma anche perché le tre sconfitte consecutive dell’Empoli comportano che il suo vantaggio sui bianchi si è ridotto da +9 a +4; il Lecce ha fatto un punto in tre gare, con il netto k.o. interno col Toro a certificare una piccola crisi e il suo margine sugli Aquilotti in tre settimane si è dimezzato, da +8 a +4. La Salernitana stasera è a casa del Milan e in caso di sconfitta rimarrebbe appena un punto sopra e in ogni caso, dopo la sosta, i campani sono attesi al Picco in un altro match cruciale per la lotta salvezza. Lo Spezia, galvanizzato dall’impresa sull’Inter, si lancia verso la sfida di venerdì contro il Sassuolo per proseguire la serie utile, anche per coinvolgere altre squadre nella mischia e magari scalare qualche posizione. E’ ancora presto per delineare una formazione in vista di venerdì, di certo il rientro di Reca dalla squalifica è un’ottima notizia, perché permetterà a Semplici di studiare due ipotesi difensive senza dover fare scelte troppo azzardate. In caso di difesa a quattro, è presto detto: a destra l’ottimo Amian in grande spolvero di queste ultime giornate, in mezzo Ampadu e Nikolaou e il buon Arkadiusz a macinare chilometri sulla sinistra.

Per un’eventuale difesa a tre ci sarebbero Amian, Ampadu e Nikolaou, con Gyasi e Reca che andrebbero sugli esterni di centrocampo. Probabile anche il ritorno di Ekdal dall’inizio, troppo importante la sua presenza davanti alla difesa, a maggior ragione dopo la partenza di Kiwior. Semplici è un tecnico che incide molto con i cambi, senza paura di rinnegare se stesso. Contro l’Inter, Shomurodov e Zurkowski tolti all’intervallo vanno letti in questo senso, come è un dato di fatto l’aver rivitalizzato Maldini e Kovalenko. Non solo luci, tuttavia. Shomurodov è ancora lontano dai fasti genoani, l’essere stato a lungo ai margini nella Roma lo sta penalizzando, ma solo giocando può tornare a essere determinante. A Reggio dall’inizio o a gara in corso? Per Zurkowski si può fare un discorso simile. Certo è che con Semplici non ci sono né gerarchie predeterminate né fossilizzazioni tattiche di sorta. Nei 90’ la squadra può cambiare volto più volte, negli uomini e nei moduli, l’importante è mantenere uno standard alto per tutta la partita. Speriamo che anche Verde possa trovare una sua valorizzazione e che i suoi problemi di salute del passato siano un brutto ricordo. Dei suoi colpi di genio questa squadra ha bisogno per non lasciare troppo solo Nzola, sia pure nella sua versione migliore di sempre.

Mirco Giorgi