La Landini Lerici chiude con una vittoria a Sanremo la regular season di serie D

Weekend di gloria, quello scorso, per la Gino Landini Lerici che in serie D ha chiuso la “regular season” battendo per 91-80 la Bvc a San Remo e adesso attende la cosiddetta fase a orologio del campionato. Nel frattempo nel campionato Under 17 vede i suoi ragazzi conquistare la terza posizione. Andando con ordine, in D questi gli “score” personali dei biancorossi di coach Marco Pedrini, appunto nella 7ª giornata del girone di ritorno: Benevelli 24, De Ferrari 15, Converso 0, Travaglio 4, Santacroce 3, Giananti 2, Gianbrocone 8, Spadoni 19, Rocchi 17. Da parte loro gli Under 17 lericini hanno ricevuto e battuto, col punteggio di 76-37, l’Auxilium Genova con una prestazione sontuosa come del resto il risultato testimonia. I landiniani schierati da mister Gabriele Ricci: Lazzini, Sancarlo, Andreani, Russo, Paganini, Gramolazzo, Sammartano, Nardi, Aricò, Biasiol, Bombardi e capitan Bodini.

Continua intanto la tradizione del basket lericino con due nuovi virgulti del vivaio della Landini, i lericini doc Alberto Maccari e Gianmatteo Tedeschi, oltre ad esserne i top scorer costituiscono l’ossatura della squadra Under 14 del Sarzana Basket che sta affrontando con ottimi risultati il campionato Elite ligure. Grande soddisfazione del presidente della Landini Lerici Alberto Bodini, con un enorme in bocca al lupo per entrambi gli atleti e per le due società gemellate e ricche di tradizioni cestistiche.