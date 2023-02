Prima dello Spezia, l’Europa. Dopo aver conquistato la terza vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia la Juventus ha ripreso ieri mattina ad allenarsi perché incombe il playoff di Europa League contro il Nantes. Dopo aver ‘salutato’ a novembre la Champions League (con un terzo posto nel girone dietro Benfica e Paris Saint-Germain) i bianconeri si sono ritrovati nella seconda delle coppe europee per ordine di importanza: nel primo testa a testa ad eliminazione diretta affronteranno i transalpini, che nella prima fase di questo torneo sono arrivati secondi alle spalle del Friburgo. La gara di andata del doppio confronto giovedì 16 febbraio alle 21. I giocatori più impegnati domenica contro la Fiorentina hanno seguito ieri un programma di scarico in palestra, mentre il resto del gruppo è sceso in campo per esercitazioni tecniche dedicate al possesso schierato per la manovra e alla gestione della palla, con consueta partitella finale. Oggi la squadra di Massimiliano Allegri proseguirà l’avvicinamento alla partita con un’altra seduta mattutina.