La juniores nazionale della Fezzanese in casa della Pro Vercelli

La juniores nazionale della Fezzanese vuole calare il poker nella 27ª giornata del girone A. Infatti i ragazzi di Cristiano Rolla cercheranno il quarto successo consecutivo oggi alle ore 16 sul campo della blasonata Pro Vercelli. Arbitra Leone di Collegno con assistenti Tivari e Bushaj di Novara. Fezzanoti che sono reduci da tre vittorie consecutive con Fossano, Vado e Chisola le quali gli hanno permesso di salire al sesto posto in graduatoria. Quest’oggi si annuncia una partita molto difficile per i verdi che si troveranno di fronte un avversario che partecipa al campionato fuori classifica essendo una società professionistica di serie C che nella sua storia ha vinto ben sette scudetti. Fezzanese che comunque nella gara al ‘Pieroni’ si impose per 2-1.

P.G.