"La Gino Landini Lerici in cerca di punti in Divisione Regionale 1"

La Gino Landini Lerici, galvanizzata dalla vittoria del recupero con la Next Step Rapallo, in Divisione Regionale 1 ligure fa visita all’Aurora Chiavari alle 18.30 e spera in una mano dal Follo che in serata alle 21.15 ospita la capolista Tigullio S. Margherita (2 punti più avanti dei lericini); purtroppo follesi ancora senza il playmaker Santucci. Blue Sea Lavagna-Next Step e Valpetronio Casarza Ligure-Villaggio le altre due gare in programma nella 3ª giornata del girone di ritorno del Girone di Levante.

In Divisione Regionale 2 la Golfo dei Poeti Spezia riceve il Villaggio Chiavari a Montepertico, sabato 9, alle 18. In Serie C femminile la Landini Lerici, sempre sabato, è in trasferta ad Albenga contro la Abc Ponente (19.15).