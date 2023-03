La Futura paga la stanchezza Normac ne approfitta e vince

Pallavolo Futura

PALLAVOLO FUTURA: Battistini 2, Rapalli 12, D’Ascoli 12, Morghen 2, Rossi 2, Barletta 9, Amendola 6, Orlanducci 1, Serio 0, Parentini 0, liberi Pascucci e Pelizza; n.e.Bello G., Bello L. All. Simoncini; vice Derchi

NORMAC VGP: Bassi, Brassesco, Chino, Falco, Gesmundo, Leugio, Ndamde, Rossi, Savarino, Scaltriti, Sebellin, liberi Panciroli e Bisi. All. Valente; vice Savoldelli.

Arbitri: Zampini e Pantani

Parziali set: 24-26; 25-20: 21-25: 17-25

BOLANO – La Pallavolo Futura ha incassato una brutta sconfitta contro una buona Normac Vgp che ha dimostrato, nell’arco di tutto il match, di avere la forza di non mollare mai. Coach Simoncini ha schierato una formazione leggermente diversa dal solito, considerati gli impegni dell’Under 18. Spazio a Battistini in costruzione e D’Ascoli in diagonale, alle bande Rapalli e Amendola, a Morghen e Barletta al centro e al libero Pascucci.

Le ospiti, a differenza della sfida dell’andata, sono sempre rimaste in partita, creando costanti problemi alle padrone di casa. Quest’ultime non sono riuscite a reagire, ad eccezione del secondo set concluso sul 25-20, apparendo stanche e poco brillanti. Le tante gare disputate nell’ultima settimana hanno sicuramente influito su un match in cui la fatica si è fatta sentire. Soprattutto nel terzo e quarto parziale le spezzine hanno commesso troppi errori, consentendo alle ragazze di Valente di chiudere l’incontro sull’1-3 senza eccessivi problemi.

Ilaria Gallione