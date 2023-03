La Futura Ceparana espugna Sanremo e si avvia decisa verso la salvezza

GRAFICHE AMEDEO SANREMO

FUTURA CEPARANA

PALLAVOLO FUTURA: D’Ascoli 18, Morghen 7, Rossi 11, Amendola 9, Orlanducci 3, Barletta 9, Battistini 9, Rapalli 1, Pascucci libero, Pascucci, Parentini, Serio; n.e. Ismari, Bello L., Bello G. All. Simoncini; vice Derchi.

GRAFICHE AMADEO: Adamo, Andreis, Banzato, De Marchis, De Vincentiis, Delle Monache G., Delle Monache M. libero, Delorenzi, Guadagnoli, Guidi. All. Maragliano.

Arbitri: Basso e Olivieri.

Parziali set: 25-20, 22-25, 20-25, 23-25

SANREMO - Importante successo della Futura Ceparana che ha quasi chiuso il discorso salvezza. Le spezzine, nonostante non abbiamo giocato la loro migliore pallavolo, hanno avuto la meglio su un avversario esperto e forte fisicamente. Il match, piacevole e tiratissimo, ha visto un notevole agonismo. Coach Simoncini ha schierato Battistini in regia e D’Ascoli opposto, Amendola e Rossi di banda, Morghen, sostituita poi da Orlanducci, classe 2007, e Barletta in mezzo e Pascucci libero. Sono partite bene le ceparanesi, cercando di imprimere la propria manovra. Poi un po’ di presunzione e l’illusione di aver già vinto la prima frazione hanno giocato un brutto scherzo. Ne hanno approfittato le avversarie, che pur essendo contate, hanno trovato le energie per rimontare e chiudere 25-20. Molto combattuti anche i restanti tre parziali nei quali le bolanesi sono state brave a non perdere la concentrazione, chiudendo sull’1-3.

Ilaria Gallione