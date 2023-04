La Forza e Coraggio rigioca contro il Rapallo

Prima della Pasqua si è giocata la trentesima giornata dell’eccellenza che vedeva la disputa del derby provinciale tra le nostre due rappresentanti il Canaletto Sepor e la Forza e Coraggio. La sfida in notturna del ‘Tanca’ si chiude sul 2-2 con una gara che ha avuto due volti ben distinti. Infatti ad un primo tempo di marca graziotta fa seguito una ripresa nella quale giocano meglio i canarini riuscendo a rimontare due gol di svantaggio e sfiorando addirittura nel finale un clamoroso successo. Partita divertente e ricca di gol con le contendenti che erano prive dei rispettivi bomber Marte tra i locali e Verona tra gli ospiti. Equipe di Andrea Gatti che si portava sul 2-0 grazie alle marcature di Cuccolo e Ratti e team di Massimo Plicanti che replicava con una doppietta di Frolla. Prova pertanto d’orgoglio per i gialloblù che restano però al penultimo posto in graduatoria ed appaiono ormai condannati alla retrocessione dovendo recuperare nove punti di distacco dal Rapallo, sedicesimo, che ha però una partita in meno, e dieci dalla Sestrese, quindicesima, in sole quattro giornate che mancano da qui alla fine della regular season. Il bilancio della compagine delle Grazie è, invece, più che positivo essendo una neopromossa alla prima esperienza in una categoria così difficile che attualmente è collocata al settimo posto.

Posizione che le ‘furie rosse’ potranno ulteriormente migliorare avendo ancora una partita da recuperare con il Rapallo, per decisione del giudice sportivo che ha stabilito la ripetizione accogliendo il ricordo dei ruentini e annullando ll successo dei graziotti. Vincendo, la Forza e Coraggio scavalcherebbe il Rivasamba, sesto, agganciando al quinto posto il Campomorone.

Il recupero è in programma oggi, mercoledì 12 aprile, alle ore 18 al ‘Colombo’ di Beverino, arbitrerà Testoni di Ciampino con assistenti Arado e Bernardini di Genova. Nel prossimo turno il trentunesimo la Forza e Coraggio riceverà al ‘Colombo’ di Beverino l’Athletic Club Albaro ed il Canaletto sarà di scena sul difficilissimo campo della capolista Albenga.

P.G.