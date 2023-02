La Forza e Coraggio non passa Cuccolo sfiora la vittoria al 92’

Forza e Coraggio

0

Lavagnese

0

FORZA E CORAGGIO: Mazzini, Guelfi, Giannoccari, Maglione, Zambarda, Natale (76’ Cerchi), Cuccolo, Tonelli N., Verona, Erpen, Shqypi. A disp. Biagioni, Piazza, Ratti, Benassi, Tornari, D’Imporzano, Cenderello, Arena. All. Gatti.

LAVAGNESE: Adornato, Kruhs, Magonara, Avellino, Zavatto, Sanguineti, Garbarino, Berardi, Righetti, Lombardi, Camara. A disp. Massa, Scorza, Vianson, Profumo, Marcattili, Orvieto, Lupo, Garlet, Lauro. All. Ruvo.

Arbitro: Spinelli di Cuneo (assistenti Manuela Sciutto di Novi L. e Florjana Doci di Savona).

Note: espulso al 75’ Maglione.

BEVERINO – Termina 0-0 il big-match dell’Eccellenza al ‘Colombo’ tra Forza e Coraggio, che termina in dieci, e Lavagnese. Graziotti che in settimana a causa della sentenza della Corte d’Appello si sono visti togliere tre punti importanti in quanto dovranno rigiocare la partita con il Rapallo vinta sul campo 2-1. Decisione che li ha fatti scivolare dal terzo al quinto posto, ma non si sono persi d’animo e hanno giocato una grande partita contro i fortissimi lavagnesi i quali sono la seconda forza dell’eccellenza sfiorando addirittura il successo. Partita vibrante e molto combattuta. Ragazzi di Andrea Gatti determinati e decisi che hanno creato di più rispetto agli avversari non riuscendo però a realizzare. Infatti già al 6’ sono pericolosi con Shqypi che dal limite impegna Adornato. Al 30’ annullata rete di Righetti di testa per fuorigioco dello stesso calciatore. Al 35’ Maglione dal limite calcia di poco fuori. Due minuti dopo Shqypi sempre con un tiro dal limite colpisce il palo. Nella ripresa i ritmi calano ed al 55’ Erpen dalla distanza chiama Adornato alla grande parata. Al 75’ le “furie rosse” restano in dieci a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Maglione. Malgrado l’inferiorità numerica la squadra delle Grazie non demorde e ha la grande chance per vincere la partita ma non ci riesce. Siamo al 92’ Cuccolo va via in velocità e serve Verona il quale calcia prontamente ma la palla esce di poco a lato.

Paolo Gaeta