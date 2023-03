La Forza e Coraggio cade a Cairo Un avvio-choc condiziona il match

Cairese

3

Forza e Coraggio

1

CAIRESE: Rizzo, Prato, Mata (9’ Berretta), Boveri, Gallo, Facello, Bablyuk (75’ Brignone), Lazzaretti (85’ Cuka), Sassari, Fabbri (76’ Piu), Zunino (88’ Chiarlone). A disp. Canonica, Fontana, Tona, Diamanti. All. Battistel.

FORZA E CORAGGIO: Biagioni, D’Imporzano (73’ Ratti), Giannoccari, Maglione, Piazza, Natale, Cuccolo, Cenderello (86’ Milone), Verona, Erpen, Shqypi. A disp. Mazzini, Benassi, Guelfi, Arena. All. Gatti (squalificato) in panchina Angeli.

Arbitro: El Bouazaoui di Chiavari (assistenti Colella di Imperia e Biase di Genova).

Marcatori: 13’ Zunino, 19’ Fabbri, 21’ Sassari, 64’ Giannoccari.

CAIRO MONTENOTTE – Una rimaneggiata Forza e Coraggio perde 3-1 al ‘Cesare Brin’ di Cairo Montenotte la sfida d’alta classifica con la Cairese. Troppo le assenze che avevano i graziotti, presentatisi con soli diciassette giocatori, per contrastare la forza dei padroni di casa che consolidano il loro terzo posto a tre punti dalla Lavagnese seconda. Team di Andrea Gatti che scivola, invece, al settimo posto ma ricordiamo ha una partita in meno e vincendola sarebbe quinto.

Le ’furie rosse’ pagano a caro prezzo il brutto approccio avuto alla partita nella quale subiscono ben tre gol all’inizio in poco più di venti minuti. Nella ripresa l’equipe delle Grazie cerca di reagire ma riesce a segnare soltanto in un’occasione. I gialloblù locali partono forte e al 3’ Bablyuk calcia di poco a lato. Al 13’ cairesi in vantaggio con Zunino su assist di Bablyuk. Al 19’ il raddoppio di Fabbri con uno spettacolare destro al volo. Due minuti dopo il tris di Sassari di testa su cross di Galli che sembra chiudere l’incontro. Al 46’ Shqypi, liberato da una spizzicata di Verona, spreca da buona posizione. Al 62’ è bravo Biagioni su tiro ravvicinato di Zunino. Al 64’ accorcia le distanze il giovane Giannoccari in mischia. A questo punto la Forza e Coraggio pressa alla ricerca del secondo gol che riaprirebbe il match ma non riesce ad incidere ed il risultato non cambia più.

P.G.