La Fezzanese vuole fare il tris di vittorie

La Fezzanese vuole fare il tris in una settimana che potrebbe farla volare. Infatti la compagine del presidente Arnaldo Stradini oggi pomeriggio alle ore 15 al “Miro Luperi” di Sarzana affronta la Castellanzese nella ventisettesima giornata del girone A di serie D concludendo così un impegnativo trittico di partite in una sola settimana. Fezzanoti che sono decisi e motivati alla ricerca del terzo successo consecutivo in una settimana che li lancerebbe verso la salvezza. Verdi già affermatisi sabato scorso per 3-1 con il Chisola al ‘Luperi’ e successivamente mercoledì per 2-0 sul campo del Pontdonnaz. Per i fezzanoti è il quarto risultato utile consecutivo che dimostra il loro ottimo stato di forma attuale che li sta rilanciando in classifica anche grazie al modulo tattico adottato il 3-5-2 che permette alla squadra di essere più compatta difensivamente rischiando molto meno. Come evidenziano le ultime quattro gare nelle quali i ragazzi di Stefano Turi hanno conquistato ben dieci punti dei dodici disponibili segnando otto gol e subendone solo due. Numeri che fanno ben sperare per il prosieguo del campionato. Nell’occasione si cercherà di recuperare qualcuno degli assenti dell’ultima gara di mercoledì scorso che erano nell’ordine il bomber e capitano Baudi, Andrei, Cecchetti e Caliò.

Arbitra Castellano di Nichelino con assistenti Ambrosino di Nichelino e Perri di Lamezia Terme.

Tornando alla partita di Chatillon i verdi hanno sciorinato un’ottima prova collettiva e sono stati perfetti sul piano della concentrazione difendendosi benissimo e ripartendo in contropiede segnando due reti di pregevole fattura con Cantatore e Scarlino per quest’ultimo è la prima rete in maglia verde. Sentiamo in proposito il mister Stefano Turi il quale afferma: "E’ stata una bellissima partita con una grande prestazione di squadra da parte nostra – afferma – siamo stati molto bravi interpretando bene una partita difficile partendo nella maniera giusta. Siamo stati belli compatti in fase difensiva lottando tutti insieme ed è una vittoria importante per lo spirito di squadra dimostrando di essere un bel gruppo".

Paolo Gaeta