La Fezzanese vince e vola verso la salvezza

di Paolo Gaeta

La Fezzanese vola verso la salvezza. Infatti la compagine del presidente Arnaldo Stradini nell’anticipo della trentunesima giornata del girone A di serie D travolge con un roboante 5-0 il Casale, penultimo in graduatoria, al ‘Miro Luperi’ di Sarzana e consolida il suo nono posto in attesa dei risultati delle altre contendenti di oggi pomeriggio. Sono tre punti fondamentali per i ragazzi di Stefano Turi che gli consentono di salire a quota 42 punti che è indubbiamente un tesoretto importante a sette giornate dalla fine della regular season, quota che ovviamente non potrà che migliorare nelle restanti partite. La gara come evidenzia il risultato è stata un monologo dei fezzanoti contro un avversario modesto, anche se dal passato illustre, che appare rassegnato alla retrocessione. Verdi che per l’occasione recuperavano, dopo un lungo infortunio, due pedine importanti come Brizzi e Tivegna, mentre mancavano di Cantatore, Selimi e Toccafondi.

Team di Fezzano che si schierava con uno schema offensivo come il 3-4-3 invece del solito 3-5-2 e la verve e la qualità del suo gioco d’attacco faceva la differenza. Già all’11’ Mariotti da sottomisura su assist di Scarlino porta la Fezzanese in vantaggio. Al 24’ ripartenza di Daidola che serve Kemayou il quale calcia di poco alto. Al 27’ il raddoppio di Andrei che va via in scioltezza sulla fascia sinistra e segna con un preciso rasoterra. Al 30’ Andrea Nicolini salva sulla linea su tiro di Kemayou in un’azione nata da un corner. Al 45’ il tris è un capolavoro del bomber e capitano Baudi che realizza con uno spettacolare destro al volo su cross di Andrei. Al 47’ il poker che pone fine alla contesa è di Mariotti che realizza così una doppietta scattando in velocità su bel lancio di Cecchetti. Al 53’ il 5-0 di Scarlino che segna dopo un bello spunto personale. Al 56’ il neoentrato Caliò smarca Cecchetti il cui tiro a botta sicura è respinto dal portiere. Al 58’ Paci para con sicurezza un tiro dal limite del neoentrato Perna. All’81’ gran tiro dalla distanza di Kemayou che sibila a lato. All’85’ l’altro subentrato Ferro calcia alto da due passi riprendendo una corta respinta di Paci su cross di Esposito. Due minuti dopo sempre Ferro si libera bene e calcia dal limite di poco a lato. All’89’ il rientrante Tivegna dalla lunga distanza impegna il portiere.