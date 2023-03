La Fezzanese sul campo del Vado cerca l’ottavo risultato utile di fila

Nella trentesima giornata del girone A di serie D la Fezzanese vuole infilare l’ottavo risultato utile consecutivo. Alle ore 14.30 la compagine del presidente Arnaldo Stradini affronterà sul difficile campo del ‘Chittolina’ il Vado terza forza del girone. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Bocchini di Roma 1 con assistenti Galigani di Sondrio e Macchi di Gallarate. I fezzanoti stanno attraversando uno straordinario momento di forma nel quale hanno conquistato, nelle serie positiva di sette partite ben diciassette punti dei ventuno disponibili. In una marcia trionfale che li ha portati a salire costantemente in classifica fino al raggiungimento del nono posto che occupano attualmente con ben sei lunghezze di vantaggio dalla zona play-out. Ma dato che mancano ancora nove giornate alla fine della regular season ed è ancora tutto possibile i ragazzi di Stefano Turi vogliono continuare tale serie positiva per raggiungere il più in fretta possibile la salvezza. E per farlo dovranno impegnarsi al massimo sciorinando una grande prestazione collettiva contro un avversario forte ed altrettanto motivato. Vadesi che come detto sono terzi in classifica e reduci da ben cinque vittorie consecutive, l’ultima mercoledì scorso nel recupero sul campo del Borgosesia sul quale hanno vinto 1-0, che li hanno lanciati nelle zone che contano. In uno scontro tra rossoblù e verdi che vede di fronte le squadre più in forma del girone. Nella gara d’andata al ‘Miro Luperi’ di Sarzana la sfida si chiuse con uno spettacolare 2-2 con il team di Fezzano che recrimina in quanto venne raggiunto nel finale da un discutibile rigore. Partita pertanto aperta quella odierna che si annuncia divertente e molto combattuta. Fezzanese che cercherà di recuperare qualcuno dei calciatori infortunati che erano assenti domenica scorsa per infortunio nell’ordine Brizzi, Tivegna, Scarlino e Stradini.

Paolo Gaeta