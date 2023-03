La Fezzanese si ferma a Vado Ma il risultato è troppo pesante

Vado

3

Fezzanese

0

VADO: Fresia, Ropolo (75’ Tinti), D’Iglio, De Bode, Castelletto, Lo Bosco (57’ Manno), Di Renzo (80’ Bingo), Cenci (75’ Mele), Codutti, Bane, Spanu (89’ Ghigliotti). A disp. Melillo, Casazza, Castiglione, Lagorio. All. Didu.

FEZZANESE: Salvalaggio, Nicolini L., Selimi, Terminello, Andrei (75’ Magoni), De Martino, Toccafondi (55’ Caliò), Cantatore (55’ Bukva), Gabrielli (80’ Nicolini A.), Anich (75’ Scarlino), Mariotti. A disp. Paci, Giulianelli, Stradini, Cecchetti. All. Turi.

Arbitro: Bocchini di Roma 1 (assistenti Galigani di Sondrio e Macchi di Gallarate).

Marcatori: 48’ e 68’ (rig.) Di Renzo, 88’ Manno (rig.).

Note: all’80’ Fresia para un rigore a Bukva.

VADO LIGURE – Si ferma a Vado la serie di sette risultati utili della Fezzanese. Al ‘Chittolina’ i ragazzi di Stefano Turi, ieri privi del bomber e capitano Baudi e di Brizzi e Tivegna, perdono 3-0 con i rossoblù di casa che sono la terza forza del girone A di serie D. Risultato comunque troppo pesante per quello che si è visto in campo in quanto i verdi hanno fallito un rigore con Bukva sul 2-0 che avrebbe potuto cambiare il corso della partita. Malgrado la sconfitta la compagine del presidente Arnaldo Stradini resta al nono posto con cinque punti di vantaggio dalla zona play-out. Già al 1’ Salvalaggio è bravo su colpo di testa di De Bode su corner di D’Iglio. Al 20’ Gabrielli in diagonale impegna Fresia che si ripete al 23’ su tiro dal limite di Mariotti. Al 48’ un errore difensivo verde consente a Cenci di servire Di Renzo che segna con freddezza. Al 60’ gran tiro dal limite di Castelletto sulla traversa. Al 67’ il neoentrato Manno chiama Salvalaggio al difficile intervento. Al 68’ il raddoppio di Di Renzo trasformando un rigore per fallo di Caliò su Spanu. All’80’ i fezzanoti potrebbero riaprire il match ma il neoentrato Bukva si fa parare il rigore da Fresia, lo stesso Bukva è atterrato in area da Tinti. All’88’ il tris di Manno su rigore per tocco di mano in area di Selimi su cross di Codutti.

Paolo Gaeta