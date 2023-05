La Fezzanese si congeda al ’Luperi’ contro il Bra

La Fezzanese potrà festeggiare, assieme ai suoi tifosi, la salvezza in serie D, ottenuta matematicamente domenica scorsa, questo pomeriggio alle ore 15 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana nella trentottesima ed ultima giornata del girone A nella quale affronterà il forte Bra terzo in classifica. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Guiotto di Schio con assistenti Pozzi di Varese e Cattaneo di Bergamo. Grande ovviamente la soddisfazione e la gioia per la compagine del presidente Arnaldo Stradini aver raggiunto dopo un lungo percorso e con una giornata d’anticipo la permanenza nel massimo campionato calcistico dilettantistico che per una neopromossa è un bel traguardo. Fezzanoti che potranno così disputare il prossimo anno il sesto campionato di serie D della loro storia che è un risultato veramente importante per una squadra che rappresenta un piccolo borgo marinaro del Comune di Portovenere ed è il frutto del lavoro e della programmazione della società uniti all’impegno e all’abnegazione dell’allenatore e del suo staff e dei giocatori tutti.

Verdi che cercheranno di concludere al meglio un’impegnativa annata calcistica giocata da protagonisti anche se si troveranno di fronte un avversario molto forte. Ragazzi di Stefano Turi che saranno privi di Leonardo Nicolini assente per squalifica sperando che possano recuperare qualcuno degli assenti di domenica scorsa nell’ordine Andrei, Tivegna, Bukva e Paci. Team di Fezzano che viene da due sconfitte consecutive con la capolista Sestri Levante, perdendo 3-0 al “Luperi”, ed a Legnano per 1-0 e vorrà pertanto rifarsi in un match molto difficile contro una delle squadre più in forma del girone come i braesi. Nella gara d’andata si imposero i piemontesi vincendo per 3-2. Squadra cuneese che è reduce dalla brillante affermazione per 4-3 ottenuta contro la capolista e dominatrice del campionato Sestri Levante.

Paolo Gaeta