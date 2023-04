La Fezzanese sconfigge il Bra con Lunghi e Stradini

Fezzanese

FEZZANESE: Andreoli M., Vignali, Stradini (86’ Jacob), Battini, Capasso, Mazza (46’ Moggia), Giampieri, Banti, Lunghi, Fiori (75’ Barabino), Giannini (64’ Roncarà). A disp. Angrisani, Ferrari, Del Vigo, Pisani, Sechi. All. Rolla.

BRA: Colasanto, Odasso (56’ Di Santo), La Scala, Floris (52’ Calusso), Colantuono, Bottero (65’ Boudail), Mirisola, Verderone, Mawete, Mitarja, Luwana (70’ Bondino). A disp. Tchokokam. All. Boscarino.

Arbitro: Romeo (Lena e Esposito) di Spezia.

Marcatori: 2’ Mawete, 13’ e 30’ (rig.) Lunghi, 49’ Stradini.

PIEVE – La juniores nazionale della Fezzanese vince in rimonta 3-1 col Bra. I ragazzi di Cristiano Rolla si confermano al sesto posto. Match in salita, piemontesi avanti al 2’ con Mawete. Al 13’ pareggia Lunghi che sfrutta un cross di Stradini. Al 30’ ancora Lunghi va a segno realizzando una doppietta, trasformando un rigore assegnato per fallo da lui subìto. A inizio ripresa (49’) i verdi segnano il 3-1 con Stradini la cui punizione inganna il portiere, complice una deviazione di Bottero. Continua la tradizione degli Stradini in maglia verde essendo Matteo figlio del vicepresidente ed ex giocatore Ivan e nipote del presidente Arnaldo.

P.G.