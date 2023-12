La Fezzanese punta al successo

La juniores nazionale della Fezzanese, Fezzanese, dopo due pareggi consecutivi, vuole tornare al successo nella dodicesima giornata del girone F. Alle ore 15.30 al ‘Cimma’ di Pagliari i ragazzi di Giulio Ponte affronteranno il Cenaia che li appaia in classifica al sesto posto in graduatoria che però ha disputato una partita in più. La terna arbitrale designata è di Genova e vede come direttore di gara Calmatui con assistenti Gutierrez Castillo e Chiari.

Fezzanoti che sono decisi a rifarsi dopo il deludente 1-1, di sabato scorso, conseguito in casa del fanalino di coda Seravezza. Pisani anche loro in cerca di riscatto dato che nell’ultimo turno hanno perso per 2-1 tra le mura amiche con il San Donato Tavernelle. Partita pertanto che si annuncia molto interessante e combattuta e che potrebbe lanciare i verdi nelle zone alte della classifica del girone.

Paolo Gaeta