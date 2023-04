La Fezzanese oggi sul campo del Borgosesia in uno scontro diretto per la salvezza

La 34ª giornata del girone A di serie D si giocherà in turno infrasettimanale oggi pomeriggio dato che il campionato domenica prossima riposerà per le festività dovute alla Pasqua. La Fezzanese alle ore 15.30 sarà di scena sul difficile campo del Borgosesia in uno scontro diretto molto importante in chiave salvezza. La terna arbitrale vede come direttore di gara Colelli di Ostia Lido con assistenti Cattaneo di Monza e Fantaccione di Cinisello Balsamo. A sole cinque giornate dalla fine della regular season i fezzanoti sono al nono posto con ben otto punti di vantaggio dalla zona play-out e vorranno pertanto confermare tale posizione cercando un risultato positivo. Troveranno però un avversario altrettanto motivato come i vercellesi che li seguono in classifica quattro punti sotto all’undicesimo posto. Squadra quella piemontese molto pericolosa sul proprio terreno come dimostra la vittoria per 3-0 ottenuta sulla capolista Sestri Levante nel dicembre scorso. Nella gara d’andata al ‘Miro Luperi’ di Sarzana si imposero i verdi per 1-0 e vorranno pertanto confermare la loro superiorità anche alla luce dell’ottimo momento di forma che stanno attraversando. Inoltre recupereranno due colonne della squadra come Selimi e Terminello che domenica scorsa erano assenti per squalifica. In quell’occasione i ragazzi di Stefano Turi sono stati autori di una grande prova collettiva riuscendo a pareggiare 2-2 il derby ligure del ‘Luperi’ con il Ligorna, quinta forza del girone, riuscendo a recuperare due gol di svantaggio che avevano subito nella prima mezz’ora di gioco. Le reti della rimonta portano la firma dei cannonieri della squadra nell’ordine il capitano Baudi ed il giovane Mariotti. Proprio al giovane Mariotti è stato successivamente annullato per fuorigioco il gol che avrebbe sancito una clamorosa vittoria in rimonta per 3-2. Sempre l’ottimo Mariotti sfiora di nuovo il gol con una spettacolare rovesciata. Prestazione pertanto importante da parte della squadra che da grande entusiasmo e fiducia in tutto l’ambiente di Fezzano e fa ben sperare per il futuro.

Paolo Gaeta