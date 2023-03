La Fezzanese oggi in anticipo vuole battere il Casale al ’Luperi’ I piemontesi sono penultimi

Questo pomeriggio nell’anticipo della 31ª giornata del girone A di serie D per la Fezzanese l’imperativo è vincere. Infatti alle ore 15 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana la compagine del presidente Arnaldo Stradini affronta il Casale penultimo in classifica con l’intenzione di conquistare i tre punti che gli consentirebbero di fare un passo importante verso la salvezza. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Marinoni di Lodi con assistenti Damato di Milano e Scorrano di Lecce. I fezzanoti sono reduci dalla sconfitta per 3-0 subita nel derby ligure del turno scorso sul campo della terza forza del girone il Vado che ha interrotto il loro straordinario momento di forma che li ha fatto inanellare sette risultati utili consecutivi facendoli salire al nono posto in graduatoria con ben cinque punti di vantaggio dalla zona play-out. Mancano solo otto giornate alla fine della regular season e di conseguenza entriamo nella fase decisiva del campionato ed i verdi devono affrontare ogni partita con determinazione e concentrazione cercando di incamerare più punti possibili per allontanarsi sempre di più dalla zona a rischio. Nella gara d’andata il team di Fezzano si impose in piemonte per 1-0. Ragazzi di Stefano Turi che cercheranno di recuperare qualcuno dei calciatori assenti domenica scorsa nell’ordine il bomber e capitano Baudi, Brizzi e Tivegna.

La juniores nazionale della Fezzanese non giocherà invece oggi in quanto il girone A si ferma per una settimana per poi riprendere sabato prossimo 18 marzo dove nel venticinquesimo turno saranno di scena a Vado.

Paolo Gaeta