La Fezzanese gioca oggi in anticipo contro il Sestri Levante neopromosso in C

Sabato 22 aprile dedicato ai derby liguri. Infatti oltre alla sfida di serie A del ‘Luigi Ferraris’ di Genova tra Sampdoria e Spezia, ci sarà anche l’atteso match tra Fezzanese e Sestri Levante del girone A di serie D. Il match è in programma alle 15 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana e si annuncia una grande partecipazione di pubblico visto che entrambe le compagini saranno seguite da numerosi tifosi: i fezzanoti sono alla ricerca dei punti che sancirebbe la loro salvezza matematica mentre i ‘corsari’, già vincitori del campionato e promossi in Serie C, vogliono chiudere nel modo migliore una storica ed irripetibile stagione calcistica. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Bellò di Castelfranco Veneto con assistenti Cavallaro di Rovigo e Condrut di Castelfranco Veneto. E’ il terzo incontro in questa annata tra verdi e rossoblù tra Coppa Italia e campionato, in entrambi i casi si sono sempre imposti di misura i sestresi, 1-0 in Coppa al ‘Luperi’ e 2-1 in campionato al ‘Sivori’, al termine di due partite equilibrate e molto combattute il cui risultato più giusto sarebbe stato un pareggio per quanto visto sul campo. Di conseguenza il team di Fezzano che dovrebbe recuperare due colonne della squadra come Salvalaggio e Gabrielli, assenti nel turno scorso, ha tutte le carte in regola per riuscire a conquistare il punto salvezza: ma dovrà fare una partita perfetta sul piano della concentrazione e dell’attenzione difensiva, cosa che non si è verificata domenica scorsa nel match del ‘Luperi’ con il Gozzano chiusosi sul 3-3 nel quale si è fatto rimontare tre gol di vantaggio. Risultato che a sole tre giornate dalla fine della regular season comunque avvicina i verdi alla salvezza in quanto sono decimi con sette punti di vantaggio dalla zona play out attualmente occupata dalla Castanese che ha una classifica avulsa peggiore pertanto in caso di arrivo a pari punti si salverebbero di conseguenza basterà ottenere due pareggi nelle ultime tre giornate e l’obiettivo sarà raggiunto.

JUNIORES NAZIONALE

La Fezzanese, inserita nel girone A, quest’oggi non gioca in quanto osserva il suo turno di riposo essendo un raggruppamento dispari a quindici squadre che vedrà lo svolgimento della trentesima ed ultima giornata. Equipe di Cristiano Rolla che comunque ha disputato un’ottima stagione concludendo al sesto posto.

Paolo Gaeta