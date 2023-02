La Fezzanese è di scena a Chieri Obiettivo calare il poker di vittorie

CHIERI (Torino)

La Fezzanese oggi alle ore 15 a Chieri vuole calare il poker nella 28ª giornata del girone A di serie D. Arbitra Albano di Venezia con assistenti Lentini di Milano e Fantaccione di Cinisello Balsamo. La compagine del presidente Arnaldo Stradini è reduce da tre vittorie di fila. Fezzanoti che stanno attraversando un momento di forma straordinario che gli ha permesso in cinque partite di conquistare cinque risultati utili consecutivi ottenendo ben 13 punti dei 15 disponibili. Bottino che ha permesso di scalare posizioni in graduatoria salendo al decimo posto e staccandosi dalla zona play-out adesso lasciata a cinque punti attualmente occupata dal Pinerolo quindicesimo. Questo cambio di marcia dei ragazzi di Stefano Turi è dovuto all’aver adottato uno schema tattico più difensivo che permette alla squadra di essere più compatta e di rischiare meno esaltando le caratteristiche di alcuni elementi soprattutto nelle ripartenze. Infatti in questa serie positiva i verdi hanno segnato ben nove gol subendone soltanto due. Quest’oggi si confronteranno con i chieresi, nella gara d’andata al ‘Luperi’ finì 1-1, che li seguono in classifica ad una sola lunghezza in una partita che è un importantissimo scontro diretto per la salvezza in un girone che si fa sempre più equilibrato e con distacchi minimi tra le contendenti. Di conseguenza i verdi non devono abbassare la guardia ma anzi aumentare la concentrazione e la determinazione cercando di conquistare più punti possibili per tenersi lontani dalla zona a rischio. Nell’occasione il team di Fezzano cercherà di recuperare qualcuno dei calciatori infortunati che non erano presenti domenica scorsa nell’ordine Brizzi, Cecchetti, Toccafondi, Magoni e Caliò. Assenze che comunque non hanno pesato sul rendimento della squadra che ha dimostrato di essere un bel gruppo coeso ed intercambiabile grazie anche alla duttilità tattica dei suoi elementi. C’è quindi grande fiducia ed entusiasmo in tutto l’ambiente fezzanoto.

Paolo Gaeta