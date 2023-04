La Fezzanese cerca i 3 punti con il Ligorna Derby ligure con vista sulla salvezza

Dopo una domenica di sosta il campionato di serie D riprende e la Fezzanese vuole continuare la sua corsa verso la salvezza. Nella 33ª giornata del girone A i verdi cercheranno risultato positivo nel derby ligure con il Ligorna in programma alle 15 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana (arbitra Rossini di Torino, assistenti Bertaina di Bra e Fumagallo di Novara). Partita difficile per i fezzanoti che si troveranno di fronte la quinta forza del campionato che nella gara d’andata li battè per 3-1. I verdi però sono in un ottimo momento di forma, sono saliti al nono posto conquistando punti su punti e si sono allontanati dalla zona play out che ora dista ben otto punti da loro. Ma il campionato è ancora lungo: mancano ancora sei partite alla fine della regular season e visto il grande equilibrio in classifica, la quota salvezza sale notevolmente. I ragazzi di Stefano Turi non devono quindi abbassare la guardia ma anzi giocare ancora più determinati per conquistare più punti possibili. Per la partita odierna la Fezzanese deve fare a meno di due colonne della squadra come Selimi e Terminello (entrambi squalificati), sperando che possano essere recuperati Cantatore, Andrei, Toccafondi e Bukva assenti per infortunio nell’ultima partita giocata a Stresa.

JUNIORES NAZIONALI

Ottimo pareggio della squadra Juniores nazionali della Fezzanese che pur in formazione largamente rimaneggiata (a referto solo 16 giocatori) è uscita imbattuta dal mitico ‘Silvio Piola’ pareggiando 0-0 contro la blasonata Pro Vercelli. Grande prestazione dei verdi, che reclamano anche la concessione di un rigore al 76’, per un fallo in area di Ujka su Moggia sul quale l’arbitro Leone di Collegno non è intervenuto. La Fezzanese è scesa in campo con: Angrisani (46’ Polese), Ferrari, Jacob, Battini, Capasso, Mazza (69’ Bruni), Giampieri (69’ Del Vigo), Banti, Pisani (75’ Sechi), Giannini, Roncarà (58’ Moggia). All. Rolla. La Pro Vercelli ha chiuso il match in 10 per l’espulsione all’83’ di Di Cancia, entrato nemmeno mezz’ora prima.

Paolo Gaeta