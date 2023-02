La Fezzanese a Chatillon

CHATILLON (Aosta)

La Fezzanese oggi pomeriggio vuole tornare al successo esterno. Alle ore 14.30 a Chatillon la compagine del presidente Arnaldo Stradini affronta il Pontdonnaz nel turno infrasettimanale valevole come 26ª giornata del girone A di serie D. Arbitro D’Agnillo di Vasto con assistenti Annoni di Como e Cossovich di Varese. La gara d’andata al ‘Luperi’ si chiuse sullo 0-0 ma i fezzanoti dominarono pur non riuscendo a segnare pertanto oggi hanno le possibilità di affermarsi e sarebbe per loro una svolta importante che li lancerebbe verso la salvezza. Verdi che attualmente occupano la quattordicesima posizione ma pur essendo appaiati al Pinerolo gli sono davanti avendo una miglior classifica avulsa. Particolare fondamentale che in questo momento li fa uscire dalla zona play-out che comunque è li vicino. Pertanto i ragazzi di Stefano Turi devono continuare la loro serie positiva ed allontanarsi dalla zona a rischio.

Verdi che vengono da tre risultati utili consecutivi che gli hanno permesso di conquistare ben sette punti su nove disponibili segnando sei gol e subendone due. La svolta è stato il recupero di alcuni giocatori importanti ma soprattutto l’atteggiamento tattico scelto dall’allenatore in quanto la squadra si è schierata con lo schema 3-5-2 che le permette di essere più compatta e più attenta difensivamente ed è la strada giusta per raggiungere la salvezza. Per il team di Fezzano è il secondo impegno in pochi giorni avendo giocato e vinto per 3-1 la sfida di sabato scorso al ‘Luperi’ con il Chisola che era di fatto uno scontro diretto per la salvezza. Proprio in funzione della gestione di questi impegni ravvicinati mister Turi nell’occasione faceva riposare alcuni elementi importanti come Gabrielli, rimasto in panchina, e De Martino in campo solo mezz’ora. La squadra si è espressa molto bene segnando tre reti, nell’ordine Cantatore su rigore e doppietta del giovane Mariotti, e sfiorando altre. E’ riuscito anche l’esperimento di schierare il difensore Andrei a centrocampo il quale ha giocato molto bene in un ruolo per lui inedito. Nel finale faceva il suo esordio in maglia verde il neoacquisto Giulianelli, giovane classe 2004, proveniente dal Ghiviborgo. Mancavano, invece, Brizzi, Cecchetti, Bukva, Magoni e Caliò sperando che qualcuno di loro possa recuperare per la gara odierna.

Paolo Gaeta