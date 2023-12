La Cestistica spezzina piega la Stella Azzurra

STELLA AZZURRA ROMA

47

CESTISTICA SPEZZINA

83

(14-20, 20-35, 32-60)

ROMA: Brzonova 6, Salvioni, Frigo 5, Ndiaye, Rizzo 7, Barbakadze 5, Zangara 2, Schena 13, Bucchieri 4, Garofalo ne, Sasso 5. All: Chimenti.

LA SPEZIA: Colognesi 11, Cappellotto 4, Templari 15, Baldassarre 14, Carraro 9, Favre 2, Guzzoni 11, Guerrieri 5, Ratti 4, Capra 8. All: Corsolini.

ROMA - La Cestistica spezzina torna al successo, e lo fa espugnando con autorevolezza l’arena “Altero Felici” di Roma con il punteggio di 47-83. Quella con la Stella Azzurra è la vittoria numero sei del campionato, che permette alle bianconere di salire a quota 12 punti in classifica, agganciando temporaneamente Selargius ed Empoli. Le spezzine in doppia cifra sono quattro: il capitano Elisa Templari guida il plotone con 15 punti, seguita da Baldassarre con 14, poi Guzzoni e Colognesi con 11. Da segnalare anche la quasi doppia-doppia di Carraro con 9 punti e 11 rimbalzi.

Dopo un primo quarto combattuto in cui la Cestistica si porta sul 14-20 con dieci minuti giocati, la prima spallata arriva nel secondo periodo con un parziale di 0-12 in favore delle bianconere, che vale il +17 (18-35). Due tiri liberi di Schena chiudono il break spezzino e mandano le squadre all’intervallo lungo sul 20-35 per le ospiti.

Nella ripresa la Cestistica allunga definitivamente, creando un altro parziale in apertura della terza frazione: lo 0-13 porta le bianconere sul 22-51, con un margine di vantaggio che permette alle ragazze spezzine di amministrare il ritmo di gara nell’ultimo periodo e di concedere importanti minuti di rodaggio alle giocatrici in campo.

A Roma finisce 47-83 per le ospiti liguri. Il prossimo impegno sarà domenica 17 dicembre al PalaMariotti con inizio gara alle ore 18 contro il Teen Basket Torino.