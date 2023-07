La carica dei 1.500 a La Spezia: abbonamenti per sostenere Alvini

Gli appassionati dei colori bianchi stanno dimostrando una fede allo Spezia eccezionale: circa 1500 gli abbonamenti sottoscritti nel giro di pochi giorni nonostante la grave retrocessione. Le attenzioni sono ora al mercato, si spera che la dirigenza possa completare a stretto giro di posta l’organico per dare ad Alvini le maggiori garanzie possibili. Oggi l’attaccante Antonucci effettuerà le visite mediche a Spezia e apporrà la firma sul contratto quadriennale. A seguire sarà la volta di Francesco Esposito. Macia sta poi cercando di accelerare per acquisire due difensori: Diakité, Capradossi e Curto i papabili, ma non solo. Curto, 24 anni, 191 centimetri, di proprietà del Sud Tirol, è stato offerto allo Spezia. Se poi partirà Dragowski (si parla di un interesse del Nantes) è già pronto l’eventuale sostituto. Si spera, altresì, nell’ingaggio di un attaccante esperto da doppia cifra. Ci saranno inevitabili partenze, in primis di Nzola (Fiorentina ma si sonda anche la pista estera) e Holm (Juve o Napoli), ai quali potrebbero aggiungersi quelle di Strelec, Bourabia, Reca, Verde. Nel frattempo, ieri gli Aquilotti hanno svolto una duplice seduta di allenamento, la seconda della quale interrotta dalla grandine. In gruppo Strelec e Nikolaou, hanno svolto un lavoro parziale Beck, Bastoni, Ekdal e Moutinho i quali non prenderanno parte all’amichevole. La comitiva anticiperà il rientro in Liguria nel pomeriggio di giovedì. Ieri, infine, è stato ceduto in prestito alla Pro Sesto il giovane Simone Giorgeschi.

Fabio Bernardini