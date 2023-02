La capolista Rainbow stasera gioca a Sestri

Dopo il riposo alla fine del girone d’andata, la Rainbow Spezia capolista in 1ª Divisione femminile torna in campo stasera alle ore 21 in casa del Sestri Levante, alla palestra comunale sestrese, per il posticipo dell’ 11ª a giornata che nel frattempo ha già registrato questi ’score’: Admo Lavagna-Colombiera Ameglia Project 3-1, Futura Ceparana-Tigullio Sport Team 3-1, Zephyr Trading Valdimagra-Elsel Sp 3-0. Altro posticipo previsto nella stessa giornata alle 20.30 quello fra l’On Cogorno e il Psm Rapallo al Palazzetto San Martino di San Salvatore. Infine ricordiamo quella che è attualmente la classifica: Rainbow punti 27, Zephyr Trading V. 26, Admo L. 23, Sestri L. 21, Colombiera Ameglia 15, Elsel Spezia e Futura Ceparana 12, On Cogorno 10, Psm Rapallo 6, Pallavolo Don Bosco Sp 4, Tigullio Sport 3.