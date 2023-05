Kick boxing, Simone Ricci campione non solo sul ring Vince il titolo mondiale dopo un bel gesto di fair play

Una prova di grande sportività oltre che di tecnica ha consentito a Simone Ricci, atleta della palestra Evolution Fight di Sarzana, di conquistare il mondiale giovanile di kick boxing K1 nella prova di Milano. Simone, 14 anni allenato dal maestro Raffaele Salvi, avrebbe infatti potuto aggiudicarsi il titolo a tavolino dopo il ritiro dell’avversario ma ha accettato il "ripensamento" del rivale già battuto per concedergli l’ultima chance e ha comunque vinto l’incontro. Si è fermata in semifinale invece la corsa di Antony Tommaselli che ha perso ai punti. Un premio speciale per Leonardo Meli all’esordio sul ring a soli 7 anni. Simone Ricci dunque prosegue la serie di successi dopo il titolo di campiona regionale vinto in Toscana. Alla finale iridata di Milano alla quale hanno preso pare 1200 atleti la palesra sarzanese si è presentata con 11 partecipanti.