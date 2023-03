Kevin Manfredi correrà ancora per il Team Penta Motorsport

Dopo una stagione 2022 chiusa in crescendo in sella alla Gsx-R1000, il centauro spezzino Kevin Manfredi e il Team Penta Motorsport di Ivan Goretti, hanno deciso di proseguire insieme anche nel 2023. La compagine sarà nuovamente al via del campionato italiano velocità superbike con un programma di tre wildcard, che darà continuità al lavoro iniziato nella precedente stagione ed in ottica futura. Una decisione maturata nelle ultime ore ha visto il patron del Team puntare nuovamente sullo spezzino con il quale si è creato un ottimo rapporto sia in pista che fuori. "Fino ad oggi – afferma Kevin – questo impegno nel Civ non sembrava possibile per le concomitanze con il campionato mondiale motoE (è uno dei piloti Sic58, ndr) ed il mondiale endurance, ma in poche ore siamo riusciti a trovare un accordo per continuare questo nostro percorso in pista insieme. Saremo presenti solamente al 50% del campionato con l’intento di eguagliare e migliorare i risultati precedenti. Sarà sicuramente difficile ottenere i medesimi risultati dell’anno scorso con solo tre tappe di campionato, ma l’importante per me è stare in sella il più possibile e portare avanti il buon lavoro che assieme al Team abbiamo iniziato nel 2022". Le date del campionato italiano velocità superbike a cui il Kevin sarà presente sono il 29, 30 aprile e il 29, 30 luglio a Misano, il 7 e 8 ottobre a Imola.

m. magi